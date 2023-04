Le Port : le goût péï à l’honneur à l’école Laurent Vergès

Pâté créole ou chemin de fer, délicieux moments de confection et de dégustation de gâteaux péï ce jeudi 27 avril à l’école Laurent Vergès de la Rivière des Galets en présence de Mémouna Patel, l’adjointe au maire déléguée à la Vie éducative. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

Transformés en apprentis pâtissiers d’un jour, les élèves de CE1 ont mis la main à la pâte aux côtés des apprentis de CAP Pâtisserie du CFA de Sainte- Clotilde. Ces derniers intervenaient dans le cadre de leur projet "Chef d'Oeuvre".



Prolongement d’un projet pédagogique de l’école Laurent Vergès autour de la gastronomie et de la culture réunionnaise, cet atelier pâtisserie a mis à l’honneur le goût péï. Les élèves ont découvert le pâté créole, son origine, ses goûts et sa confection. Également au programme, le montage du chemin de fer, la décoration de biscotins et une dégustation de ‘racines’ : manioc, patate et songe.