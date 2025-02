La Ville du Port invite les enfants de 2 à 5 ans à découvrir les joies de l’eau à travers des ateliers ludiques et éducatifs. L'événement est prévu ce dimanche 2 février 2025, de 10h à 12h, à la piscine municipale Jean-Lou Javoy. Au programme des activités : toboggan, cage à écureuil, pont flottant et jeux d’eau attendent les marmailles. Infos et réservations au 0262 42 00 30. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port)