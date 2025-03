Le jeudi 13 mars 2025, la ville du Port a accueilli au parc Boisé le Karnaval de La Récup. Ce sont petits et grands qui ont participé à des ateliers de fabrication de costumes et d’accessoires à partir d’objets récupérés, avant de défiler en musique dans une ambiance "festive" selon le post de la commune, en présence des élus Catherine Gossard et Guy Pernic. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Mairie du Port)