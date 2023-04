Le Port : 120 marmailles et des stars du basket français pour le Run-Ball 2023

Organisé par la ligue régionale de basket Run-Ball (LRBB) se tiendra au Port du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023. 120 jeunes basketteuses et basketteurs péi participeront au camp Run-Ball où une trentaine de grands noms du basket français défileront pendant cinq jours. Cet événement majeur - qui n'a plus eu lieu depuis 2016 -, a déjà accueilli, de grands champions, notamment Tony Parker en 2013. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Le Run-Ball est un événement qui a vu le jour en 2010 et dont la dernière édition remonte donc à 2016. Sept ans plus tard, revoici l'événement pour une nouvelle édition

Johan Guillou, président de président de la LRBB explique : "un tel événement nécessite beaucoup d'engagement et de temps pour les bénévoles et le temps c'est ce qui nous manquait principalement".

Cependant, au sein de la ligue, "on s'est rendu compte qu'on manquait d'événementiel. Et de toute façon, on ne pouvait pas ne plus le refaire" dit-il, non content d'être parvenu cette année à mettre sur pied "la vitrine du basket-ball Réunionnais".

C'est un événement qui "permet aussi d'être entraîné et détecté directement par des entraîneurs de haut niveau. Et puis c'est aussi positif pour le recyclage et la formation des arbitres mais aussi des entraîneurs", explique le président.

"Et puis combien de marmailles n'ont pas les moyens de partir voir des matchs de pro en métropole ou encore moins, d'aller voir des joueurs professionnel de NBA ? C'est aussi pour ça qu'on organise ce genre d'événement. Ça permet aux jeunes mais aussi aux staffs de voir du très haut niveau et tout ça à 10.000 km de la Métropole !" se réjouit-il, en soulignant aussi que "rares sont nos jeunes qui connaissent les Réunionnais (Kréopolitains) évoluant en championnat de France, avec le Runball, c'est l'occasion !"

- L'édition 2023 : "un truc de dingue" -

Le thème tricolore a été retenu cette année, dans le cadre des Jeux Olympiques qui auront lieu l'année prochaine. Les invités de marque sont donc tous et toutes français et évoluent dans des championnats différents. "On n'avait jamais atteint ce niveau que ce soit en terme financier et de réseau", affirme Johan Guillou.

Le match de gala qui verra des Réunionnais.es affronter les All Stars Français.es (filles et garçons le samedi 8 juillet à 18h et 20h45) "permet au public de connaître les kréopolitains et de voir des matchs de très haut niveau : on ne peut pas voir tout ça nous sur l'île."

Un camp Run-Ball accueillera aussi 120 marmays U13 et U15 licenciés dans les clubs réunionnais (quelques U11 pourront exeptionnellement y participer en fonction des places disponibles). Pour ce faire, il faut contacter la ligue régionale de basket-ball.

"Les marmailles pourront profiter d'un temps privilégié avec de grands joueurs et des entraînements de haut niveau. On a pensé au transport : les jeunes pourront prendre les navettes prévues pour leur transport chaque matin et chaque soir", avance le président de la ligue régionale.

Les scolaires ne sont pas laissés pour contre : "un tournoi des écoles du Port sera organisé dans la semaine du Run Ball et des actions sont prévues avec divers établissements scolaires de l’île" précise la LRBB.

"C'est un truc de dingue pour un petit cailloux" s'enthousiame Johan Guillon, "une telle concentration de joueurs, au même moment, ça relève presque de l'exploit. Quand on n'est pas dans le monde du basket on ne se rend pas compte. Mais on a réussi à faire venir tout ce petit monde juste après les championnats du monde féminin (fin juin) et avant le début des championnats d'Europe masculin (début août)".

- Un casting tricolore cinq étoîles : les têtes d'affiche -

Cette année, les deux parrains sont d'anciens joueurs qui ont évolué en NBA, aux États-Unis et qui jouent aujourd'hui au sein du club du Real Madrid : Vincent Poirier et Petr Cornelie.

Les deux marraines sont des pilliers de l'équipe de France et cumulent à elles deux plus de 450 sélections au sein de l'équipe nationale : Endy Miyem et Sandrine Gruda.

Parmi les autres joueurs et joueuses françaises de haut niveau, on retrouvera :



Charles Kahudi, 102 sélections en EDF (équipe de France), joueur professionnel de Lyon-Villeurbanne ;Ornella Bankolé, 14 sélections en EDF, joueuse professionnelle de Uni Gérone CB (Ligua espagnole) ;Paul Lacombe, 34 sélections en EDF, joueur professionnel de Strasbourg ;Alix Duchet, 35 sélections en EDF, joueuse professionnelle de Bourges ;Andrew Albicy, 87 sélections en EDF, joueur professionnel de Gran Canaria (club de 1ère division de la Liga Espagnole) ;Elena Ciak, 130 sélections en EDF, joueuse professionnelles de l'ASVEL.

Les jeunes pourront aussi échanger avec d'anciens internationaux :

Yakhouba Diawara : ex-international Français de NBA, actuellement entraîneur et responsable de la Free Throw Academy d’Atlanta ;

Diandra Tchatchouang : ex-joueuse professionnelle de Montpellier (107 sélections en équipe de France) ;

Dounia Issa : ex-international Français, coach du Sports Olympiques de Pont de Chéruy – Charvieu (Nationale masculine 1).

Les enraîneurs de renoms seront aussi de la partie :

Laurent Foirest : assistant coach de l’équipe de France et ex-international Français ;

Ruddy Nelhomme : assistant coach de l’équipe de France ;

Aimé Toupane : sélectionneur de l’équipe de France féminine ;

Guy Prat : coach de l’ASVEL Villeubanne (Nationale Féminine 1) ;

Sébastien Morin : préparateur physique de joueurs français de haut niveau (Euro-ligue, NBA, ...).

Des arbitres de haut niveau feront le déplacement :

Edgard Ceccarelli : arbitre pro (plus jeune arbitre de Pro A en 2018), il est actuellement arbitre international ;

Aline Athenoux : arbitre du c hampionnat masculin Pro B et en ligue féminine professionnelle ;

Laila Ouardad : arbitre en ligue féminine professionnelle et en Nationale 1 garçons.

Les deux talents du basket péi :

Mickael Var : joueur réunionnais évoluant au club de Saint-Thomas Le Havre (N1) et ex-joueur de l’équipe de France 3x3 ;

Shawn Tanner : joueur professionnel évoluant à L’Étoile Angers (Pro B) et joueur de l’équipe de France U20.

hd/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com