À compter du jeudi 27 février 2025 à 13h et jusqu'à la levée de toute alerte, la ville du Port appelle à la plus haute prudence. Les activités nautiques dans la bande des 300 mètres du rivage et la circulation piétonne sur les plages sont interdites. Toute infraction à cet arrêté (disponible en intégralité sur www.ville-port.re) sera sanctionnée. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)