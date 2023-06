Le Port : les élèves du lycée Lépervanche exposent leurs créations

Le mardi 6 juin 2023, les élèves des classes Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) du lycée Lépervanche au Port, ont présenté leurs travaux réalisés cette année sur les thèmes de la protection de l'environnement et des missions des TAAF. Jeux de société, tapis éducatif ou encore livre de conte ont été exposés. Nous relayons le communiqué du Port ci-dessous. (Photo: la ville du Port)

Jeu de société, tapis jeu éducatif ou encore livre de conte, les élèves des classes TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises) du lycée professionnel Léon de Lépervanche ont exposé le mardi 6 juin les travaux réalisés pendant l’année scolaire. Présence à cette occasion de Mémouna Patel, adjointe au maire, déléguée à la Vie éducative et de Florence Jeanblanc-Risler, la préfète des TAAF.

La classe TAAF est un dispositif unique dans les Outre-mer. Ce label favorise la création d’un réseau de classes qui s’approprient pendant toute l’année, les territoires et les missions des TAAF et de ses partenaires.

Des projets pédagogiques sont menés à l’initiative d’une équipe enseignante dans le cadre de l’éducation au développement durable. Il s’agit pour les TAAF de valoriser leurs missions et territoires.