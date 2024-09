Le Port : les électriciens formés aux infrastructures de recharge des véhicules électriques

La CCI Réunion forme les installateurs électriciens réunionnais aux infrastructures de recharge des véhicules électriques. Cette semaine, 11 installateurs électriciens participaient à une formation spécialisée sur les infrastructures de Recharge des véhicules électriques (IRVE), organisée en collaboration avec Schneider Electric. La formation s'est dérouleé au centre de formation CIRFIM du Port. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CCI (Photo : www.imazpress.com)

Ce programme complet inclut plusieurs volets :

- Réalisation des IRVE : Installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (P1 et P2).

- Maintenance des IRVE : Entretien préventif et curatif

- Pilotage énergétique des IRVE : Mise en place et paramétrage d’un système de gestion énergétique, proposition d’une solution adaptée aux besoins du client, et maîtrise de l'outil de supervision, sur site ou à distance.

Grâce à une approche à la fois théorique et pratique, les stagiaires développent des compétences techniques spécifiques et se préparer aux défis du marché en croissance des véhicules électriques.

À la fin de la formation, ils seront capables de participer à l'étude, à l'installation et à la maintenance des bornes de recharge sur notre île.