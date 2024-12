Le Port : les habitants embellissent le quartier Titan avec une fresque symbolique

Suite à une première action pour décorer et mettre en avant la mémoire du quartier Titan, en octobre 2024, les habitants de la ville du Port ont réalisé une fresque participative sur le mur de la Résidence "Quatre Épices", ce vendredi 27 décembre 2024. Perçue comme l’entrée symbolique du quartier, cette fresque a été réalisée grâce à un concours organisé par l’artiste One Pablo. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Le Port)

Cette action relève d’une démarche collective mêlant donc mémoire, mais aussi créativité et lien social et reflète surtout la volonté des habitants des quartiers Titan, Evariste de Parny, Satec et Épuisement ainsi que des acteurs locaux de redonner au quartier une identité forte.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des Agoras de quartiers, menées depuis plus d'un an et demi. Les habitants ont été accompagnés par l'association des maisons de la famille de La Réunion (AMAFAR) et la ville du Port, via le Contrat de Ville (Abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (ATFPB) - Société d'économie mixte d'aménagement de développement et d'équipement de La Réunion (SEMADER)).