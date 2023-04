Le Port : les jeunes élus prépare une journée inclusive et intergénérationnelle

Réunis en séance plénière ce jeudi 13 avril, sous la présidence de la maire-enfant Elise Sautron et en présence des élus de la Ville, les jeunes élus du Port ont finalisé plusieurs projets (Photo : Le Port)

Prévue en mai prochain, au Parc Boisé cette journée inclusive et intergénérationnelle de la commission thématique « Ecole Citoyenneté et Laïcité » regroupera des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des élèves de CM1/CM2 autour d’ateliers racontaz zistoir, un parcours – mobilité réduite et des jeux lontan. Les conseillers municipaux enfants seront les principaux animateurs des ateliers.

- Développement de la ville -

Intervention de Christophe Gaeremynck, chef de projet ANRU (Agence Nationale de Renouvellement Urbain) à la ville du Port afin de présenter le projet de construction du nouveau groupe scolaire Ariste Bolon. Des scolaires seront amenés à réfléchir sur la construction de cette école au cœur du périmètre NPNRU à travers leur participation aux ateliers animés par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de La Réunion).

- Écriture d’une chanson -

L’écologie sera au cœur de ce projet de création d’une chanson avec le chanteur TIAS. Des élèves participeront à l’écriture puis à l’enregistrement du titre.