"Du riz dans ma ville" : le Port implante la riziculture au milieu des immeubles

Ce vendredi 1er mars 2024, la ville du Port a lancé le projet "Du riz dans ma ville" dans le but de réhabiliter le terrain en friche Herbert Spencer. Pour l'occasion, les habitants du quartier et élèves des écoles alentours se sont vu confier des semences de riz pour perpétuer cette agriculture. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement ANRU+ que la commune a débuté en 2019 (Photos : rb/www.imazpress.com)

La ville du Port se lance dans la production sèche de riz avec le projet "du riz dans ma ville". Avec l'aide du programme ANRU+ auquel ils ont adhéré depuis 2019, les objectifs de la réhabilitation de la culture du riz sur le territoire du Port sont multiples.

Tout d'abord, il fallait réhabiliter le terrain en friche d'Herbert Spencer. Les immeubles construits sur ce terrain étant insalubres avec une impossibilité de les rénover, il a fallut tout raser. Mais cette démolition a laissée des traces irréversibles. David Li-Fok-Wai, chargé de projet association An Grèn Koulèr confirme : "le sol a été pollué à base de plomb, d'hyrdocarbure et encore d'autres polluants".

Pour permettre de valoriser ce terrain tout en exploitant sa capacité, le projet de bac autonome a été lancé. Isolé du sol sur lequel il repose, ce bac de 360 mètres carré accueillera 23.000 plants de riz pour permettre de nourrir les élèves des écoles du quartier. Regardez ci-dessous son interview :

À l'occasion de l'inauguration de cette riziculture sèche, cinq classes des écoles maternelles et élémentaires alentours ont fait le déplacement pour en apprendre plus sur son histoire et aussi de repartir avec un petit cadeau : des semis de riz à faire pousser chez soi. Mais ils vont également "mettre les mains à la terre", s'en amuse Aude Mathieu chargée de mission programme d'investissement d'avenir (PIA) à la ville du Port.

- Plus de 400 familles vont en profiter -

"On est ici au coeur du quartier Ariste Bolon, un endroit symbolique car on a décidé d'en faire une des premières plantation de riz dans la ville", souligne la chargée de mission. Ce programme est à la fois en consultation avec les scolaires et les habitants du quartiers puisque ce sont 433 familles qui sont visées.

La culture du riz ne sera d'ailleurs pas la seule exploitation. En effet Aude Mathieu confie "le riz ne pousse pas très bien en hiver". Le cheminement entre semence et récolte étant long de quatre mois, il fallait bien trouver une seconde culture qui saurait s'habituer à l'hiver austral. "Après avoir récolté le riz, on remet le terrain en étant avant de passer à la culture de lentilles", précise-t-elle. Une plante qui, en plus de résister au froid, permet à la terre de se régénérer puisqu'elle ne nécessite pas d'énormément de nutriments. Regardez :

Ravie de cette journée, les élèves qui ramènent fièrement leur petit pot avec des semences, ont également pu en avoir un plus gros à mettre dans leur classe.

Le but de cette opération est d'éviter le gaspillage alimentaire et sensibiliser autour de la consommation de produits, en montrant que la récolte du riz prend du temps et de l'entretien. De l'autre côté ce riz est aussi dédié à être vendu aux habitants du quartier, qui sont les premiers destinataires. Ils vont bénéficier d'une réduction et devrait payer dans les alentours de cinq euros le sachet de riz. Mais rien n'en est moins sûr quand au prix exact ou la contenance du sachet de riz.

cn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com