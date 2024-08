Le Port : opération TournOsol pour sensibiliser aux dangers de la route

Au rond-point Les Vilebrequins du Port, le public a assisté ce samedi 24 août à l’opération TournOsol en présence du maire du Port Olivier Hoarau. L’Asser, l’association de sécurité routière pour les entreprises a décidé de frapper fort afin de sensibiliser les salariés et les usagers de la route sur les dangers de la route. Il s’agissait de mettre en lumière les thématiques telles que l'arrimage, le téléphone au volant, les addictions ou encore les angles morts. Nous publions ci-dessous le communiqué du Port.

Des simulations d’accidents par un cascadeur professionnel, comme électrochoc!

Saluant l’initiative, il a rappelé l’objectif commun "de faire baisser l’accidentologie et de lutter contre l’insécurité routière". Olivier Hoarau est aussi revenu sur des actions déployées par la Ville (Savoir Rouler A Vélo, parcours de sécurité routière) pour sensibiliser les élèves dès le plus jeune âge ou encore les interventions et les contrôles menés par la Police municipale.

Cette opération comprenait aussi des démonstrations par les services de secours, la Police, la Direction régionale des Routes, la fourrière ou encore les assureurs. Une classe du lycée Léon de Lépervanche du Port a été associée à cet événement.

Les accidents simulés ont par ailleurs fait l’objet d’une analyse, sur place, pour identifier les facteurs à risques.