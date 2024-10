Le Port organise le village de l’emploi et de l’insertion, le mardi 15 octobre 2024 de 9h30 à 12h30, au complexe sportif Edmond Albius. Afin de promouvoir l'emploi et la formation, la commune du Port ainsi que ses partenaires France Travail, la M.I.O, le Département, Initiative Réunion et l’État ont mis en place plusieurs villages tels que : la découverte des métiers, l'accompagnement, le job dating, la formation, l'entreprenariat ou la passion au métier. Nous publions le post ci-dessous. (Photo photo RB/www.imazpress.com)