Le Port : ouverture de l’unité de chirurgie de la main à la clinique les Orchidées

La clinique les Orchidées informe de l’ouverture de l’unité de chirurgie de la main depuis le 17 mars 2025 au sein de ses locaux situés avenue Lénine au Port. L’unité permet d’accueillir les patients présentant des traumatismes de la main et du poignet : plaies et infections de la main et des doigts, fractures et traumatismes ligamentaires des doigts et du poignet. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Smart)

Toute plaie ou traumatisme de la main ou des doigts doit être considérée comme potentiellement grave jusqu’à preuve du contraire.

C’est dans cet esprit que la filière de prise en charge rapide et spécialisée est mise en œuvre, assurée par des médecins urgentistes traumatologues, en lien direct avec deux chirurgiens orthopédistes spécialisés.

Le service est ouvert de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi, et sans rendez-vous.

La nouvelle structure s’appuie sur :

- Les médecins urgentistes traumatologues des soins non programmés de la clinique (accès par l’avenue Lénine) accueillent les usagers concernés par toute urgence traumatologique (dont ceux de la main) en accès direct du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.

- Les urgences traumatologiques concernées par l’unité de chirurgie de la main sont assurées pendant les mêmes horaires, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, depuis les soins non programmés par lien direct avec deux chirurgiens orthopédistes spécialisés de la main. Une disponibilité chirurgicale est organisée au bloc opératoire avec des créneaux dédiés spécifiques à l’activité de chirurgie de la main.

- En parallèle, des avis spécialisés via Omnidoc sont accessibles pour l’avis des professionnels de santé.

Si les services d’urgences restent incontournables pour la continuité des soins, il est proposé en complément, de pouvoir assurer la prise en charge de patients pouvant être adressés à l’unité de chirurgie de la main via les soins non programmés. A l’issue de la prise en charge, le compte rendu du patient est adressé à son médecin traitant ou à celui qui l’a orienté.

L’unité de chirurgie de la main est idéalement située au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de la clinique Les orchidées, avec accès direct depuis l’avenue Lénine via les soins non programmés.

Le service bénéficie ainsi de locaux modernes, spacieux, accessibles aux personnes à mobilité réduite et dont la conception a été étudiée afin de minimiser les impacts environnementaux (isolation toiture et façade, réduction des apports solaires, ventilation naturelle, brasseurs d’air, eau chaude solaire, climatisation et éclairage performants…).

L’expérience des praticiens de ce service, associée à la compétence des spécialistes de la structure et à celle de nos partenaires, apporte un réel gain d’efficacité dans la prise en charge des patients. Notre enjeu principal est d’assurer un service médical de qualité à la population réunionnaise au travers d'une prise en charge sécurisée et d'un faible délai d’attente.