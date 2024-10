Le Port pose la première pierre de la résidence "Ilot Saint-Paul"

Un projet destiné aux salariés et futurs propriétaires

En plein cœur de la ville du Port, un nouveau projet de résidence voit le jour : la résidence "Ilot Saint Paul". Ce projet s’inscrit dans une démarche de mixité sociale et sera prêt à accueillir ses premiers locataires d’ici le deuxième trimestre 2026. Ce lundi 14 octobre 2024, le maire du Port et la SHLMR ont procédé à la pose de la première pierre. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Le Port)

L'Ilot Saint Paul proposera un ensemble de 20 logements intermédiaires allant du T2 au T4, tous dotés de varangues, ainsi que 14 maisons individuelles accessibles à la location- accession. Tous les parkings seront équipés d’un point de recharge pour véhicule électrique.

Ce projet met un point d’honneur à promouvoir la mixité sociale tout en créant un cadre de vie convivial, conçu pour le bien-être des familles, des salariés, mais aussi des futurs propriétaires.

Le maire du Port, Olivier Hoarau, a d’ailleurs souligné que ce projet traduit "une volonté. stratégique de la Ville du Port de diversifier son offre de logements et une ambition politique de renforcer la mixité sociale. Le développement de logements intermédiaires vient compléter une offre sociale déjà existante. Nous proposons des logements de qualité avec une qualité de vie qui répondront à la demande des actifs de revenir ou de venir habiter au Port. Il s’agit aussi de réduire les inégalités territoriales, de dynamiser le centre-ville et d’encourager une urbanisation durable".

En effet, dans une démarche de mixité sociale, le projet "Ilot Saint Paul" a pour objectifs de :

• Renforcer la mixité sociale : En favorisant l'accès au logement pour les classes moyennes, qui ne sont pas éligibles au parc social, tout en veillant à ce que les prix de sortie soient raisonnables (inférieurs à 2 800 €/m2).

• Réduire les inégalités territoriales : L’amélioration de l'offre de logements permet aux habitants de rester proches de leur lieu de travail, évitant ainsi une fuite des actifs vers d'autres communes et favorisant une dynamique de vie locale.

• Encourager une urbanisation durable : Le développement de logements intermédiaires, en complément d'une offre sociale déjà bien pourvue pour répondre aux besoins de tous, tout en assurant une planification urbaine équilibrée et responsable (concept de la ville du quart d’heure, qui fait également écho à la stratégie de la ville en matière d’écologie urbaine).

• Dynamiser le centre-ville en y amenant une nouvelle population avec un pouvoir d’achat.

• Proposer des logements de qualité et assurer une qualité de vie avec une intégration architecturale dans l’environnement immédiat ou encore les espaces collectifs végétalisés généreux intégrés à la résidence LLI.

Valérie Lenormand, Directrice générale de la SHLMR, affirme : "il s'agit d'un projet que nous souhaitons souligner et dont nous pouvons nous féliciter. Nous sommes face à un projet conjoint, qui va bien au-delà d’un simple partenariat. Il s’agit d’une initiative née d’une volonté politique forte, axée sur la mixité dans le logement pour les salariés. Ce projet est poussé par la Commune avec le soutien d’Action Logement, dont l’ADN est de loger les salariés. La volonté commune est de faire aboutir cette opération dans une configuration qui convient à tous, ce qui est d’autant plus motivant pour nos équipes. Notre engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) repose sur la proposition d’un logement abordable à la population réunionnaise dans toute sa diversité. Ce projet est aussi une première dans l’intégration de solutions innovantes, telles que la recharge de véhicules électriques associés à des systèmes photovoltaïques. Plus de 800 logements sont actuellement en chantier, une réalisation d’envergure qui témoigne de notre engagement."

Ce projet illustre l’engagement de la Ville du Port, de la SHLMR, et de ses partenaires à offrir des solutions innovantes et durables, répondant aux besoins actuels et futurs des Réunionnais.