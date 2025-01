Le Port : le préfet Patrice Latron à la découverte du territoire portois

Ce jeudi 16 janvier 2025, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, s’est rendu dans la commune du Port pour une rencontre avec le maire Olivier Hoarau et ses équipes. Cette visite a permis de dresser un état des lieux des projets locaux et des enjeux du partenariat entre l’État et la collectivité. (Photos: www.imazpress.com)

Le maire a pu présenter les projets "Fil Vert" et "Kartié Mascareignes", au Parc Boisé, mais également les opérations "Campus Paul Vergès", "École d'architecture" et la politique culturelle de la Ville à la Médiathèque Benoîte Boulard. Patrice Latron s'est engagé à accompagner la commune, malgré les contraintes actuelles liées à l'absence d'un projet de loi de finance 2025.

Avec 33.336 habitants répartis sur seulement 16 km², Le Port est la commune la plus densément peuplée de l’île. Selon les données présentées au préfet par Prisca Aure, directrice générale des services, 43% de la population vit toujours en dessous du seuil de pauvreté, bien que la situation ait progressé depuis 2014 grâce aux efforts conjoints de la ville et de l’État.

Le chômage reste un problème majeur, exacerbant les inégalités sociales. Lors de la présentation complète de la collectivité au préfet, le maire Olivier Hoarau a souligné l’importance du soutien étatique : "Depuis 10 ans, nous avons avancé, mais pas seuls. L’engagement financier de l’État est fondamental pour nos projets."

Parmi les défis évoqués figurent l’amélioration du logement social (qui représente 58 % des résidences principales), la résorption de l’habitat insalubre, et la gestion d’un endettement communal, qui s’élève encore à 30 millions d’euros.

- Des projets structurants pour l’avenir -

La visite s’est poursuivie au Parc Boisé, un espace central dans la stratégie de revalorisation urbaine de la ville. Ce parc, inauguré en 2022 dans le cadre du programme "Fil Vert", illustre les efforts pour végétaliser la commune et renforcer les espaces de convivialité.

Les aménagements en cours incluent des zones de pique-nique supplémentaires, un embellissement paysager, et la restauration de la cascade, témoins d’une politique de développement durable à l’échelle locale.

Pour le maire du Port, "cette visite c'est l'occasion de montrer ce que nous avons déjà réalisé avec le concours de l'État dans le cas des différentes politiques contractuelles". Regardez :

- Le logement et la culture au coeur des ambitions communales -

Autre axe central de la journée : le projet "Kartié Mascareignes", un dispositif visant à réhabiliter certains quartiers prioritaires. Il s’inscrit dans la continuité du programme de renouvellement urbain lancé dans les années 2000 pour réduire les inégalités territoriales.

En matière d’éducation et de culture, le maire et ses équipes ont présenté les avancées du "Campus Paul Vergès", dédié à la formation des jeunes, et le projet avancé de création d’une école d’architecture.

Ces initiatives visent à répondre aux besoins de formation et à valoriser les compétences locales, dans un contexte où le manque de qualification est un frein à l’emploi.

- Les enjeux financiers et les limites du partenariat ville/État -

Malgré les ambitions locales, la contrainte budgétaire reste un obstacle majeur. En 2024, la commune a enregistré un déficit prévisionnel de 300 000 euros, en partie lié à la baisse des subventions de l’État.

La pression démographique, notamment avec l’arrivée d’élèves en provenance de Mayotte, complique la gestion des infrastructures scolaires.

Patrice Latron, en réponse à ces préoccupations, a rappelé les contraintes actuelles pesant également sur l’État : "Nous attendons, comme vous, le projet de loi de finances. Ces incertitudes limitent notre capacité à investir."

Toutefois, il a insisté sur l’importance d’un dialogue constructif : "L’État doit être un facilitateur et un accompagnateur des projets locaux." Écoutez:

- Sécurité et perspectives -

La question de la sécurité, bien que non spécifique au Port, a également été abordée. Le préfet a salué les efforts de la commune, notamment avec le projet de nouveau commissariat et l’installation de dispositifs de vidéoprotection. Ces mesures s’inscrivent dans une volonté partagée d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Enfin, Patrice Latron a réaffirmé son engagement à travailler en proximité avec les élus locaux : "Je crois beaucoup aux valeurs du terrain. Chaque semaine, je rencontrerai un maire pour échanger sur les enjeux spécifiques de son territoire."

Cette visite au Port illustre donc les défis mais aussi les opportunités qu’offre un partenariat solide entre l’État et les collectivités. Entre ambitions locales et contraintes budgétaires, la collaboration reste essentielle pour répondre aux besoins des habitants et accompagner le développement du territoire.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com