École supérieure d'art de La Réunion et lycée Jean Hinglo

Ce vendredi 16 janvier et samedi 17 janvier 2024 au casino du Port, sera organisée la quatrième rencontre cinématographique proposant la découverte de films réalisés par les élèves et étudiants de la commune. Cette année, le thème choisi est "les fantômes du passé" depuis La Réunion jusqu’à Mayotte en passant par la Palestine, le Brésil et l’Ukraine. Nous partageons le post ci-dessous (Photo : La ville du Port)