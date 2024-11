Le Port : remise de diplôme du brevet d’initiation à la mer

Ce mardi 26 novembre 2024, Olivier Hoarau, maire du Port, a remis aux 18 lauréats de cette troisième promotion du brevet d’initiation à la mer un diplôme à la base nautique des Mascareignes. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Port)

Avec une activité portuaire la plus importante de l’île de La Réunion, une école d’apprentissage maritime, un port de plaisance, une base navale, ainsi que des activités de pêches, touristiques et de plaisance, la ville du Port est résolument tournée vers la mer.

Avec ses partenaires, la cité éducative, l’académie de La Réunion et la préfecture, la ville du Port entend conforter et promouvoir cette identité maritime à travers différents axes stratégiques parmi lesquels la formation aux métiers liés à la mer. Cela passe notamment par le brevet d’initiation à la Mer (BIMER).

Sur l’année scolaire 2023-2024 et pour la troisième année consécutive, le BIMER du Port a été déployé au sein des collèges Albius, Letoullec, Oasis et Titan et du lycée Lépervanche.

Au cours de cette année de formation constituée d’une partie théorique et d’une autre pratique, les jeunes ont abordé divers thèmes : description et construction des navires, flottabilité et stabilité, mer et météo, navigation, réglementation et sécurité, espaces maritimes, le milieu marin et leurs enjeux associés et enfin, l’anglais maritime.

La partie pratique a permis aux jeunes Portois de découvrir le domaine maritime, les professionnels, les installations (base nautique des Mascareignes, Festival de l’océan, la Capitainerie) ainsi que les formations présentes sur le territoire (Lycée Léon de Lépervanche et l’École d’apprentissage maritime).