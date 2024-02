Le Port : remise de diplômes aux détenus des ateliers d'insertion

"Malgré les accidents de parcours et malgré les obstacles, chacun peut arriver à l’excellence", a déclaré Olivier Hoarau, maire du Port, ce mardi 6 février 2024, lors d’une cérémonie de remise des diplômes au centre de détention du Port. En effet, huit détenus ont reçu leurs CAP agent de restauration en milieu pénitentiaire dans le cadre d’un Atelier Chantier d’Insertion, des mains de plusieurs personnalités dont l’adjoint au maire du Port, Mihidoiri Ali. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : Le Port)

" Je tiens à vous féliciter d’avoir choisi d’acquérir de nouvelles compétences en détention … Ce diplôme vous offre un nouveau départ et de belles chances de retrouver un emploi à votre sortie", a ajouté le maire.

L’ACI Mess fait du centre de détention du Port le premier de France à avoir développé ce type d’activité. Porté par l’association Educanoo depuis août 2022, le restaurant d’application de 50 couverts sert de cadre pédagogique, permettant aux détenus de s’initier aux métiers de la restauration (en salle et en cuisine) dans des conditions professionnelles réelles.

Une manière surtout de préparer leur réinsertion professionnelle et sociale à la sortie de prison. Olivier Hoarau a aussi salué l’engagement des associations, capital dans la réussite de politiques publiques. Avec trois ACI (prison, textile et production maraîchère) au Port, Educanoo fait écho à la volonté de la Ville et de ses partenaires de construire une société plus inclusive et solidaire.

Au Port, neuf ACI portés par cinq associations œuvrent pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.