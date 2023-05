Le Port : reprise des ateliers de soutien scolaire

Dans le cadre de la Cité éducative, la ville du Port et l’Éducation Nationale s'engagent à lutter contre les inégalités sociales en matière de réussite éducative et scolaire. A travers l'action "Soutien scolaire", la Ville finance des ateliers au sein de 9 écoles élémentaires du territoire à raison de 2 heures par semaine (depuis le 11 avril 2023) et ce, jusqu'à la fin de l'année civile 2023. Cette action permet de prolonger l'accompagnement éducatif de près de 100 élèves, sans aucun coût pour les familles, après l'école de 15h30 à 16h30. (Photo d'illustration : archives Imaz Press)

Ces ateliers visent à :



- Favoriser la réussite scolaire des élèves en leur apportant une aide méthodologique dans leur apprentissage en concertation avec l'équipe pédagogique des écoles.

- Aider l'enfant à devenir autonome dans son travail personnel.

- Donner le goût d'apprendre

Les parents peuvent se rapprocher de l'équipe pédagogique afin de connaître si leur enfant est éligible au dispositif.