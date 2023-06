Le Port : restitution de la "Chorale pour mieux grandir " au Kabardock

Ce jeudi 22 juin 2023, près de 400 élèves du Port ont participé au Kabardock à la restitution annuelle de l’action chorale. Intitulé "Y’a comme un truc qui cloche", ce projet pédagogique et culturel, permet aux élèves d’accéder à la pratique instrumentale et vocale. L’action s’inscrit dans la programmation Cité éducative et est portée par le Village Titan. Elle est en cohérence avec le parcours oralité proposé sur le territoire portois de la maternelle au lycée. Ci-dessous le communiqué (Photo : ville du Port)

Les enfants des chorales de 9 écoles sont montées sur scène pour reprendre un répertoire composé de chansons "originales" et d’une œuvre populaire afin de parler avec humour et en musique de leur quotidien scolaire et extra-scolaire. Les chansons abordent des notions et des valeurs comme l’école, l’addiction aux jeux vidéo et aux écrans, la réussite scolaire, les copains, l’écologie, la famille ou le "mieux vivre ensemble".

Un travail de créolisation des textes a également été mené. Les enfants ont aussi interprété des chansons de Kafmaron, l’artiste réunionnais invité sur le projet cette année.