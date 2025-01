Le Port : retour anticipé sur les bancs de l’école

Ce vendredi 17 janvier 2025, la ville du Port annonce que certains élèves ont renoué avec l’école afin de consolider les acquis fondamentaux en français et en mathématiques en attendant la reprise des cours. Le dispositif "école ouverte" fonctionnant sur la base du volontariat a été reconduit lors de ces vacances de janvier 2025. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Le Port)

Il s’adresse principalement aux élèves, du CP au CM2, les plus en difficulté et associe renforcement scolaire et activités sportives et culturelles.

Cette année, pendant deux semaines d’école ouverte dans les établissements Ariste Bolon et Camille Macarty des actions ont aussi été menées contre le harcèlement scolaire.

Rappelons que les journées sont encadrées par le personnel de l’Éducation nationale, avec le soutien des agents et des intervenants.

Ces derniers proposent les activités en lien avec les sports et la culture, les enjeux de société et des temps de détente et d’évasion.