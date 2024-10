Le Port : Robert Clément, nouveau centenaire dans la commune

La ville du Port compte un nouveau centenaire. Robert Clément a soufflé ses 100 bougies à son domicile, ce lundi 30 septembre 2024. Un moment chargé d’émotions pour ce père. Il était entouré de sa famille, mais également de Karine Mounien, adjointe au maire déléguée à la Solidarité portoise, pour cet anniversaire exceptionnel. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Le Port)

Robert Clément a travaillé dans la métallurgie et a été professeur d’éducation physique et sportive. Sa plus grande fierté demeure " Sérénité"… Il a en effet, consacré une grande partie de sa vie à la création et à la réalisation de ce voilier. Entre ses mains, à l’occasion son anniversaire, un cadeau inestimable pour lui : des photos du voilier envoyées par son propriétaire.

L’anniversaire de Robert Clément coïncide avec le début des activités de la Semaine Bleue, semaine nationale des personnes âgées et retraitées. La ville du Port comptera au 31 décembre 2024, pas moins de 13 centenaires