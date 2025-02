Le Port : la commune s'engage contre la pollution des mégots de cigarette

Le Port poursuit sa volonté d'afficher "son identité de ville durable et verte", notamment à travers son projet Fil vert, en conciliant activité anthropique et préservation de l’environnement. Dans le cadre de son Plan de l’environnement et de la propreté (PEP), la municipalité intensifie sa lutte contre la pollution, notament les mégots de cigarettes. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

La ville s’attaque désormais à la réduction de la présence de mégots de cigarette dans son espace public.

Étape significative dans cette démarche : la signature d’un partenariat avec Alcome (délibération du Conseil municipal de novembre 2024).

L’objectif est de réduire de 40% la présence des mégots jetés de manière inappropriée dans l’espace public d’ici 2027.

Dans le cadre de ce partenariat, la ville va :

- Établir une cartographie des zones les plus polluées par les mégots et des dispositifs de collecte existants ;

- Développer des actions de sensibilisation et de communication ;

- Poursuivre le nettoiement des mégots dans les espaces publics communaux.

- Alcome s'engage -

Pour sa part, Alcome (éco-organisme agréé depuis août 2021 par les pouvoirs publics sur la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac, en application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire) s’engage à :

- Financer les actions de sensibilisation et le nettoiement des mégots sur le territoire ;

- Enlever et prendre en charge les coûts de valorisation des mégots collectés ;

- Mettre à disposition des cendriers de poche et des dispositifs de rue.

La ville du Port entend ainsi "poursuivre son engagement pour un environnement partagé plus propre et préservé pour les générations futures."