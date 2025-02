Le Port : soirée Aquazen à la piscine municipale

À la piscine Jean-Lou Javoy, le mardi 25 février 2025 de 19h15 à 21h30, la ville du Port propose une immersion totale dans l'univers du lâcher prise et de la relaxation. Nous publions ce communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Cette soirée immersive comprend des activités apaisantes et revitalisantes. Des séances d'aquastretching, initiation d'apnée, des ateliers de respiration et du yoga, sont prévues toutes les 30 minutes.

Sur réservation dans la limite des places disponibles, les clients pourront bénéficier de massages et d'ateliers de réflexologie plantaire.

Tout au long de la soirée, il sera possible d'effectuer le baptême de plongée et l'aquarelax. Un bar à tisane et une restauration biologique seront disponibles.

La soirée est accessible à partir de 14 ans, avec maillot de bain et bonnet obligatoires. L'entrée est au prix de 1 euro. Les activités sont quant à elles, gratuites.

Informations et inscriptions au 0262 42 00 30.