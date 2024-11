Le Port : succès pour la troisième biennale internationale d'architecture tropicale de La Réunion

Ce jeudi 7 novembre 2024, la ville du port accueille plus de 200 professionnels et étudiants pour la biennale internationale d'architecture tropicale au Kabardock. L'occasion d'échanger pendant des conférences sur les spécificités de l'architecture dans les climats tropicaux. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Le Port)

La Biennale Internationale d'Architecture Tropicale se poursuit aujourd'hui au Port au Kabardock, accueillant plus de 200 professionnels et étudiants. Ces participants assistent aux conférences et échanges axés sur les spécificités de l'architecture dans les climats tropicaux. Mardi ont eu lieu des visites de terrain pour les délégations sud-américaines et les invités intervenants, et hier la première journée de conférences.



Ce mercredi propose un programme de discussions et de présentations permettant d’aborder les enjeux et pratiques propres aux enjeux des territoires tropicaux en matière de conception, matériaux et mode d’habiter. Avec des intervenants venus d'Asie, d’Australie, d’Amérique du sud et d'Afrique, la biennale offre depuis hier un cadre unique d’échanges pour réfléchir aux enjeux de conception et matériaux liés aux conditions climatiques de ces régions, reflet des climats mondiaux de demain.



L’occasion pour l’école d’architecture (qui sera en janvier 2025 la 21ème école de France) d’accueillir des personnalités du monde de l’architecture, comme l’urbaniste français Philippe Madec, l’architecte et artiste australien Kevin O’Brien (lion d’or de la Biennale de Venise pour l’Australie), et Maria Samaniego, architecte Equatorienne, présidente de la Fédération Panaméricaine des Associations d’Architectes.

La biennale se termine ce soir avec la cérémonie de remise des Prix de l’Architecture de la Réunion.