Le Port : succès pour les Galeries circulaires

La ville du Port a organisé ce vendredi 17 mai 2024 les Galeries Circulaires à la Halle des Manifestations. Les visiteurs ont pu trouver une variété de produits à bas prix : vélos, ordinateurs, vêtements… et pour la première fois des fruits et légumes frais. Nous publions ci-dessous le communiqué du Port (Photo : le Port)

Cette initiative de la ville du Port favorisant le réemploi est menée avec les associations partenaires : AGAME, An Grèn Koulér (AGK), AGIDESU, Académie pour l'Egalité des Chances (AEC) et Synergie Péï et des artisans de la Rivières des Galets, dans le cadre du développement du futur Hub de l’ESS – Économie Sociale et Solidaire sur le territoire.