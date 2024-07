Le Port : trail et moringue pour un week-end sportif

Ce week-end du 20 et 21 juillet au Port, a eu lieu le trail de la Rivière des Galets et le Championnat de Moring de La Réunion. Deux événements phares de ce week-end sportif. Nous publions ci-dessous le communiqué du Port (Photo : www.imazpress.com)

Ce championnat organisé par l’association Somans et le comité Réunionnais de moringue s’est déroulé ce dimanche en présence du maire du Port, Olivier Hoarau et du préfet de La Réunion, Jérôme Filippini. Bien plus qu’une compétition, c’était l’occasion aussi de s’essayer à cet art du combat qui mêle danse et gymnastique et qui relève d’une tradition réunionnaise. Dann ron moringue du Complexe sportif municipal, une douzaine de ‘moringèr’ ont participé au championnat.

- Trail de la Rivière des Galets -

Cette 7ème édition organisée par A2RDG, l’association Rando Rivière des Galets a réuni environ 100 coureurs dont plus de 800 inscrits sur les 40 Km de la course principale en milieu naturel. Avec départ et arrivée au Stade Nelson Mandela de la Rivière, les participants ont eu à affronter 1.600 m de dénivelé positif. Victoire de Orlan Ayaden et de Amandine Amable, respectivement chez les messieurs et chez les dames.

Deux autres courses étaient organisées : un 40 km relais avec 60 duos et les 15km de la Foulée des Berges. Les vainqueurs ont reçu leurs récompenses des mains des élus Guy Pernic et Wilfrid Cerveaux.