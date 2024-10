Le Port: transplantation d'arbres à Saint-Denis

Après Saint-Paul, La Possession, c’est au tour de la commune de Saint-Denis de faire appel à l’expertise de la Ville du Port sur la transplantation des arbres. Ce mardi 22 octobre 2024, le savoir-faire des agents du Service Environnement du Port a permis de transplanter des « bonnets de prêtre", des arbres au tronc massif, également appelés badamier de l’Inde, voués à l’abattage, leurs racines envahissant les trottoirs du quartier de la Trinité. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo: Le Port)

Les opérations se sont déroulées en présence des élus des deux communes, qui travaillent depuis des mois sur la mise en œuvre de ce projet. Armand Mouniata, adjoint au Maire du Port à l’Environnement a souligné la fierté de la Ville de voir ses agents mener à bien une telle opération. « On a déjà réussi plus de 300 transplantations sur toute l’île en deux ans, dont plus de 70 au Port.

Dans la continuité, l’idée c’est de faire, avec ces arbres transplantés, un carrefour végétal, environnemental et arboré au Port ». Jean Alexandre Poleya, élu dionysien à l’Embellissement, a salué le partage de compétences et d’expertise entre les communes : «Aujourd’hui, j’applaudis la Ville du Port et le Maire, Olivier Hoarau, pour le travail partenarial qui permet de faire avancer La Réunion. Chacun emmène sa compétence et cela nous a permis de sauver des arbres au lieu de les abattre. »

Une dizaine d’agents portois spécialisés dans les transplantations, l’élagage et la conduite d’engins sont ainsi mobilisés sur deux jours pour cette opération de sauvegarde. Des camion-citerne, engins de levage et pelles sont nécessaires pour mener à bien ce convoi exceptionnel.

Si certains arbres vont verdir le parc de la Trinité, deux spécimens contribueront à la végétalisation de la Ville du Port.

Pour rappel, la Ville du Port compte de nombreux espaces arborés, végétalisés tels le Parc Boisé ou encore les Berges de la Rivière des Galets. La Ville dispose ainsi de 47m2 d’espaces verts par habitant. Une moyenne qui fait d’elle, la ville urbaine la plus verte de l’île et de France.