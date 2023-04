Le Port : un afterwork Sunset Les Terrasses de Mahy

C’est le rendez-vous du jeudi soir 20 avril 2023, il est organisé dans le cadre des festivités marquant les 128 ans de la création de la commune du Port. L’afterwork, Sunset Les Terrasses de Mahy, à l’initiative de la ville du Port, revient rue François de Mahy avec une ambiance jazz métissé. Découvrez sur place, de 17h à 22h des performances live des artistes Dj Detroizafer, Guache ou encore Kombo. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

De la musique, de la convivialité et de la bonne humeur, les restaurateurs (Le Boucanier, Cari Factory, À L’abordage, Les Burgers de Sophie, La Petite Brasserie et Le Calife) seront aussi de la partie avec des chaises et tables installées en pleine rue, rendue piétonne pour l’occasion. N’attendez plus, réservez dès à présent votre table pour profiter en famille, entre amis ou collègues de l’évènement Sunset Les Terrasses de Mahy.