Le Port : un comité de pilotage de la convention territoriale globale

Pilotée par le CCAS, la convention territoriale globale-CTG coordonne le déploiement de la politique sociale et familiale. Un an après la signature de la convention 2023-2027 par la ville du Port et la Caisse d'allocations familiales de La Réunion, les différents acteurs se sont retrouvés le vendredi 8 novembre 2024 pour le Comité de pilotage (Copil). Présidé par Franck Jacques-Antoine, élu délégué à l'Urgence sociale et vice-président du CCAS, ce comité a permis de faire le bilan des actions ayant démarré en 2023 et de définir les priorités pour 2024-2025.

En 2023, plus de la moitié des fiches actions des 7 thématiques de la convention ont été lancées, avec entre autres, le renforcement des services pour la petite enfance, l’accompagnement des familles et l’accès aux droits. 325 allocataires CAF ont été accompagnés par deux médiateurs interculturels du CCAS pour des démarches administratives.

1.963 accompagnements individuels sont recensés à France Service de la Rivière des Galets qui connait une fréquentation en très forte hausse.

Le financement 2023 (CAF, Ville et autres partenaires) s’élève à 15,8 millions d’euros. Parmi les priorités 2024-2025 : une coopération renforcée avec la CAF en accompagnant notamment la mise en œuvre du Service Public de la petite enfance (SPPE) et l’ouverture de 205 nouvelles places en crèche.

Il s’agira aussi de proposer un soutien accru aux familles et travailler sur la création d’un troisième centre social dans le périmètre NPNRU.