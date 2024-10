Le Port : un "Grand Repas" pour les marmailles

Menu de fête ce jeudi 3 octobre 2024 dans les réfectoires des écoles du Port. La ville renouvelle pour la troisième année, sa participation à l’opération culinaire nationale le "Grand Repas". Le même jour, le même repas, aux saveurs locales et de saison est proposé aux citoyens d’un même territoire. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Le Port)

Ainsi, nos marmailles ont pu déguster le menu spécial "Kozman mon marmit" faisant écho aux souvenirs d’enfance avec en entrée : thon er crémeux de maïs façon rillette et pour le plat : rôti de poulet bio la’kour mariné au safran, patate-carotte et chouchou au sirop de galabé et riz blanc issu de l’agriculture biologique. Le dessert : Souvenir d’un pâté créole à la papaye confite.

"Le Grand Repas" dont la devise est "Manger bon et manger bien, pour sa santé et pour la planète" prône la gastronomie durable et locale, privilégiant des fruits et légumes de saison, les circuits courts pensés pour éviter le gaspillage alimentaire.