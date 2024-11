Le Port : une commémoration pour honorer la mémoire et cultiver la Paix

En ce 11 novembre 2024, la ville du Port a rendu hommage aux millions de vies sacrifiées lors de la Première Guerre mondiale. Il y a 105 ans, l'Armistice mettait fin à un conflit dévastateur qui a profondément marqué notre pays et notre Île. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Le Port)

La traditionnelle cérémonie du souvenir a eu lieu au Monument aux morts, place de l’église Sainte Jeanne d’Arc. Une cérémonie marquée par un dépôt de gerbes par le Maire, Olivier Hoarau, en présence de représentants de l'Association des Anciens combattants, des élus du Conseil municipal du Port, du Conseil municipal des Enfants et des élèves des classes défense du lycée Jean Hinglo.

Tous ont honoré le souvenir des millions de soldats tombés pour la liberté et rendu hommage aux 1.700 Réunionnais qui ont donné leur vie lors de cette guerre.

Le maire a par ailleurs souligné dans son allocution que "Leur sacrifice nous rappelle à quel point la paix et la sécurité sont des biens précieux et fragiles, qu’il nous faut préserver...

Aujourd'hui, les tensions internationales nous rappellent l’importance de cette vigilance. Aussi, et pour nous prémunir de ces dangers, nous devons nous réunir autour des valeurs de solidarité fraternelle, de justice, d’engagement et de liberté... Continuons d'honorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté, et construisons ensemble un avenir de paix".