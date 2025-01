Le Port : une journée solidaire à la Rivière des Galets

Ce lundi 13 janvier 2025, la ville du Port met en avant une journée de partage et de solidarité, au sein des locaux du centre social et culturel FAR FAR organisé par l’association AJCRT, le dimanche 12 janvier 2025. Cet événement a eu lieu en présence de Jean-Claude Adois, élu au développement de la Rivière des Galets. Nous publions le post ci-dessous (Photos : Le Port)

Un moment fort en générosité : un repas chaleureux a été servi aux plus démunis grâce au travail des bénévoles, avec le soutien des commerçants locaux.

La journée a été rythmée par des animations musicales, des séances de coiffure, ainsi qu’une distribution de vêtements et de produits de première nécessité.