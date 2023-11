Le Port : une journée sports-santé pour clôturer la semaine du handicap

Les participants de la semaine du handicap ont assisté à une journée consacrée au sport et à la santé au complexe sportif municipal du Port ce samedi 4 novembre 2023. Au programme : de nombreuses activités adaptées aux porteurs de handicap. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous. (Photo ville du Port)

Après des journées consacrées aux thèmes : accès aux droits et à la culture, école inclusive, emploi/formation, les participants de la semaine du handicap se sont retrouvés au Complexe Sportif Municipal le samedi 4 novembre. Au centre de la journée du handicap, le sport, la santé et le bien-être. Participation de plusieurs partenaires et présence des élus Karine Mounien, Franck Jacques Antoine et Honorine Lavielle. Au programme de cette journée : cecifoot, escrime, boccia, pétanque, parcours moteur, basket fauteuil ou encore athlétisme. C’était aussi l’occasion de lancer la marche Odvsséa de 4 km.

Cette semaine portée par l’association Liaison avec la ville du Port vise à informer et à sensibiliser les Portois sur les activités et les dispositifs existants en faveur des personnes en situation de handicap. A travers les différentes actions, la Ville du Port vise notamment à développer l’autonomie des personnes en situation de handicap, à reconnaître leurs talents et leurs capacités pour bâtir une société inclusive. Elle propose un guichet unique à travers le Pôle Handicap (Maison de la Solidarité) et fait de l’intégration par l’emploi une priorité.