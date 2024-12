Le Port : une nouvelle opération de plantation sur les berges de la rivière des Galets

Ce mardi 17 décembre 2024, plusieurs élèves du lycée Léon de Lépervanche ont participé à la revalorisation et à la renaturation des berges de la rivière des Galets. Plus de 200 arbres et arbustes endémiques et indigènes ont été mis en terre en présence des élus du Conseil municipal. Nous publions le communiqué-ci dessous (Photo : Le Port)

Cette action fait partie d’un projet pédagogique qui permet aux élèves de devenir des acteurs dans la préservation de leur patrimoine et d’affiner leur projet professionnel en découvrant différents corps de métiers.

L’opération est menée dans le cadre d’un partenariat avec le Parc National et la commune du Port, engagée dans le projet Fil vert et un ambitieux programme de réaménagement des berges.