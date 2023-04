Le Port : une séance de sensibilisation sur le petit-déjeuner des enfants

Quels sont les différents types de petits déjeuners qui peuvent être proposés à un enfant ? Pour répondre à cette question, une séance de sensibilisation destinée aux parents a eu lieu le vendredi 31 mars à l’école Benjamin Hoareau. Cette séance animée par le nutritionniste Fridor Funteu aborde l’importance du petit déjeuner dans le cadre de l’action Éducation Nutritionnelle à l’école. Initiée dans le cadre de la Cité éducative, elle est menée par la ville du Port en partenariat avec l’Institut Régional d’Éducation Nutritionnelle (IREN), l’Éducation nationale et l’ARS.

Objectif : sensibiliser enfants et familles à l’importance de bien s’alimenter et de manger sainement, notamment le matin. Il s’agit aussi d’accompagner les familles et leurs enfants dans une meilleure prise en compte des problèmes de santé publique tels que le diabète, l’obésité, la sédentarité et la malnutrition.

Ces actions d’éducation nutritionnelle ont vu le jour en 2021 dans 6 écoles maternelles du Port. Elles sont déployées dans les 9 autres établissements en 2022/2023. Chaque matin, les élèves de ces écoles ont la possibilité de découvrir de manière ludique et pédagogique un fruit ou un légume.

Des fruits de saison bio alimentent régulièrement des ateliers pédagogiques, animés par les enseignants avec les parents et le personnel communal dans le cadre de l’action d’éducation nutritionnelle.