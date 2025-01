Le Port : une "structure information jeunesse" mise en place

Ce mardi 28 janvier 2025, la ville du Port annonce que les Portois de 13 à 30 ans auront désormais accès à un service dédié de proximité, d’écoute, de conseils et d'orientation. Une structure information jeunesse (SIJ) sera installée au centre social et culturel Cœur Saignant après l’obtention du label de l’État pour une période de 6 ans. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Port)

Cette structure aura pour missions d'accueillir, d'informer, d'orienter et d'accompagner les jeunes dans leurs projets personnels et professionnels.

Ce service de proximité basé sur un accueil libre, gratuit, anonyme et de qualité œuvre en faveur des jeunes dans leur quête de mobilité, d’évolution et d’autonomie. Dans cet espace dédié, l’information délivrée est actualisée, vérifiée et sourcée.

Elle est adaptée à la demande des publics jeunes, qui peuvent se documenter sur tous les sujets les concernant, de la formation en passant par les métiers, le logement, les droits, la santé, les loisirs ou la mobilité…

Le Port, 14ᵉ structure information jeunesse de La Réunion, intègre ainsi un réseau de plus d’un millier de structures labellisées sur tout le territoire français.