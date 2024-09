Le Port : une piste d'apprentissage au vélo inaugurée au stade Lambrakis

Ce lundi 16 septembre 2024, la ville du Port a inauguré la piste d'apprentissage vélo au stade Lambrakis. Une inauguration en présence d'Olivier Hoarau, le maire du Port et le conseil municipal et de Frédéric Guillot, directeur régional de l'ADEME. L’occasion d'apprendre aux petits comme aux grands à pédaler en toute sécurité (Photos : rb/www.imazpress.com)

Au programme de cette matinée, une démonstration du dispositif Savoir Rouler À Vélo, des ateliers de remise en selle et maniabilité pour le grand public ainsi que divers stands d'apprentissage du vélo, de sensibilisation à la sécurité routière. Regardez.

Une piste nécessaire "pour les primo apprenants mais également des femmes qui ont peur de circuler en centre-ville", indique le collectif réunionnais des usagers de la bicyclette.

"Quand on est vélo il faut connaître, les codes, les techniques et avoir une piste en dur est nécessaire", lance Olivier Hoarau. "Les touts petits et les plus grands vont pouvoir apprendre à utiliser les routes portoises et réunionnaises."

L'objectif pour le maire, la sécurité - respecter le code de la route, les autres et inviter la population à pratique une activité physique.

Cette réhabilitation intervient dans le cadre de l’action de modernisation des équipements sportifs menée par la Ville du Port. Les travaux réalisés ont pour objectif premier d’améliorer les conditions d’accueil et de pratique des différents utilisateurs du site (scolaires, associations, public informel) à travers la sécurisation du revêtement, la réalisation de plantations (ombrage), l’actualisation des différents panneaux de signalisation et le rafraîchissement du marquage au sol. Cette réhabilitation au coût de 70.000 euros a été financée par l’État (Plan AVELO2) et la Ville.

- Le Port, un écosystème d’apprentissage du vélo -

Véritable outil pédagogique, la piste d’apprentissage vélo réhabilitée pérennise ainsi le dispositif ministériel "Savoir rouler à vélo", dispensé à l’ensemble des élèves portois de CM1, depuis 2021. En parallèle, la Ville, en lien avec l’État et l’OMS, a fait l’acquisition d’une flotte de 80 draisiennes à destination des élèves des 14 maternelles portoises. Mis à disposition par rotation au sein des écoles, le matériel est utilisé tous les jours, depuis sa mise en place en avril 2024.

Une borne d’outils de maintenance pour vélo a été installée au complexe sportif Lambrakis. Elle a pour vocation de permettre la petite réparation ainsi que le gonflage pour les usagers vélo et ce, en libre-service. La Ville compte deux autres bornes à outils situées au centre culturel Farfar de la Rivière des Galets et au stade Manès.

Par ailleurs, dans cadre de la Cité éducative, le Port déploie des parcours éducatifs sportifs (PES) afin de démocratiser des activités sportives auprès des élèves portois. Cette action offre la possibilité aux jeunes de s’inscrire au sein des clubs identifiés pendant le temps scolaire en mobilisant notamment le dispositif d’Aide à la licence sportive lancé en 2019.

Pleinement engagée dans le développement des mobilités, la Ville du Port se transforme peu à peu pour répondre aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux de demain. Avec le concours de ses partenaires, la Ville s’évertue à développer une ville plus innovante et plus durable, notamment grâce au schéma directeur vélo, le programme Action Cœur de Ville et le programme AVELO 2 (porté par l’ADEME).

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com