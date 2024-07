Village de l'emploi au Port : un accompagnement pour faciliter l’insertion des jeunes

Ce mardi 9 juillet 2024, la ville du Port et ses partenaires ont organisé la 3ème édition des Villages de l'emploi et de l'insertion spécial jeunes. L'animation vise particulièrement les jeunes, suite aux résultats des examens. Durant toute la matinée au complexe sportif Edmond Albius, les chercheurs d'emploi ont pu rencontrer les recruteurs et ont pu même aboutir sur des entretiens. Des ateliers de préparations ont été proposés aux candidats afin d'être prêts pour soumettre une bonne présentation et faire bonne impression (Photo : rb/www.imazpress.com)

La ville du Port, engagée contre le chômage de longue durée, souhaite accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et dans leur recherche d'emploi. "À ce jour il y a plus de 300 offres à pourvoir. Comme chaque année, on essaie d'avoir un rythme assez soutenu" annonce Bibi-Fatima Anli, adjointe à l'insertion à la marie du Port.

"L'année dernière on a avoisiné les 1.500 participants et évidemment cette année on espère atteindre le même chiffre" ajoute-t-elle.

- Plus d'offres et différents profils recherchés -

Diplômés ou pas, tous les profils sont les bienvenus, pour atteindre un large champ de personne.

"Je pense que dans tout ce qui dit vente, commerce et hôtellerie, on est servi. Mais si on est plus dans la petite enfance et l'hygiène, pour le moment je n'ai pas vu beaucoup de chose", déclare Emma à la recherche d'une entreprise pour faire une formation dans la petite enfance.

Sylvio lui âgé de 16 ans et avec comme seul diplôme le brevet des collèges, est à la quête d'une formation ou d'un contrat d'apprentissage : "je suis actuellement à l'École de la deuxième chance et là-bas j'effectue différents stages pour essayer de trouver un métier qui me plaît. Pour l'instant je pense à la vente, mais j'aimerais bien découvrir autre chose."

Du côté des nouveaux bacheliers, les difficultés sont plus ou moins variées en fonction du domaine. "Je viens juste d'avoir mon bac du coup je suis venue ici pour chercher une alternance pour faire un BTS communication ou en vente" révèle Elisa. "Mais je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'opportunité dans le domaine qui m'intéresse" dit-elle.

rbc/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com