Le Port : visite des jardins et balcon fleuris de la commune

Le jury du concours annuel Jardin et balcon fleuris du Port, sillonne les quartiers de la ville. 12 jardins inscrits au concours 2024, dans les trois catégories (jardins, balcons fleuris et embellissement participatif) ont été visités. Aspect, ambiance générale, aménagement de l’espace, choix et diversité des végétaux, les méthodes d’entretien du jardin ou encore la créativité sont scrutés par les membres du jury. Trois prix seront décernés par catégorie lors d’une cérémonie prévue le mardi 19 novembre 2024. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : ville du Port)