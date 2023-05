Le premier centre de données de La Réunion s’implante au Port

Pose de la première pierre d’Oméga 1, ce jeudi 4 mai 2023, au Port par Nassir Goulamaly, président Directeur Général du groupe Océinde, le maire du Port, Olivier Hoarau et Emmanuel Séraphin, président de TCO. Il s’agit du tout premier centre dans le domaine de l’hébergement de données numériques à La Réunion. Il devrait être opérationnel au 3ème trimestre 2024, au cœur de la zone d’activité économique et industrielle, près du Kartié Mascareignes. Ce centre de données (data center en anglais) sera ouvert à toutes les entreprises locales et internationales, aux organismes publics et de l’État. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port et du TCO. (Photo : ville du Port et TCO)

Saluant l’ambition de faire de La Réunion un hub numérique au sein de l’océan Indien, Olivier Hoarau, maire du Port, a fait ressortir que "ce data center répond à des enjeux de souveraineté numérique, de compétitivité, de connectivité et s’inscrit dans une stratégie en faveur du numérique sur le territoire".

Il a rappelé que Le Port soutient et accompagne ce projet depuis 2015. La ville porte une ambition de lutte contre l’illectronisme (illettrisme numérique) et contre la fracture numérique. Parmi les actions communales : le recrutement de médiateurs numériques, les permanences d’écrivains numériques, le déploiement du Wifi public ou encore la mise à disposition d’équipements informatiques aux familles, en partenariat avec l’association AGAME et ZEOP.

Spécialisé dans le secteur d’activité du traitement de données, hébergement et activités connexes, Omega 1 est le premier équipement de ce type à La Réunion. Il offrira aux entreprises réunionnaises des solutions sécurisées et professionnelles d’hébergement de données, sur le territoire de la côte Ouest.



Ce centre de données ultra sécurisé, construit par Oceinde, sera ouvert à toutes les entreprises locales, internationales, ainsi qu’aux organismes publics et gouvernementaux.



Pour le président du TCO, Emmanuel Séraphin, l’installation de cet équipement dans l’ouest, "permettra également de faire rayonner La Réunion, à travers le monde, et d’essayer d’être un vecteur au niveau national… Situé dans l’Ecocité, Omega 1 est un investissement au cœur du TCO, qui accueille déjà 42 % des entreprises de l’île. Ce projet entre pleinement dans l’innovation voulue pour notre territoire et c’est important que chacun puisse participer et construire cette Réunion numérique, cette Réunion du futur ".