Le projet "gestion des ressources forestières pour une énergie durable" réunit les acteurs de la filière bois 

Le vendredi 4 octobre 2024, le projet GIROFLEE "Gestion Innovante des Ressources Forestières pour une Energie Durable" a réuni les acteurs de la filière bois à l'occasion du premier comité technique stratégique dans l’hémicycle du conseil départemental à Saint-Denis. Ce rendez-vous a permis de faire le point sur les actions engagées dans le cadre de la structuration de la filière bois réunionnaise et d'élaborer des pistes d'action concrètes pour dynamiser l'exploitation durable des ressources forestières locales. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: Le Département )

- Contexte du projet -

Le projet "Gestion Innovante des Ressources Forestières pour une Energie Durable" lauréat du Programme Innovation Outre-Mer (PIOM), a pour ambition de développer une filière bois-énergie à La Réunion. Il repose sur l'utilisation de bois provenant d'espèces végétales envahissantes ainsi que sur les bois difficilement valorisables pour produire de l'électricité, contribuant ainsi à la fois à la réduction de ces espèces et au développement d'une énergie renouvelable.

Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie de transition énergétique de la Réunion, visant à diminuer l'empreinte carbone et à renforcer la durabilité des ressources naturelles locales. Un objectif du projet est la mobilisation et la professionnalisation des acteurs de la filière bois réunionnaise autour d’une interprofession du bois.

Le projet est porté par un consortium réunissant le Conseil départemental de La Réunion en tant que chef de projet, Albioma, le CIRAD, Fibois France, l'INRAE et l'Office National des Forêts (ONF), qui bénéficient d'un accompagnement financier d'environ deux millions d'euros dans le cadre du Plan Innovation Outre-mer, opéré par la Banque des territoires.

- Enjeux pour la Réunion -

Le projet offre de nombreux bénéfices pour la Réunion, notamment :

- Gestion/Réduction des espèces envahissantes par une gestion durable des forêts.

- Production d'énergie renouvelable grâce au bois-énergie, réduisant ainsi la dépendance de

l'île aux énergies fossiles.

- Professionnalisation des entreprises locales dans la gestion forestière, la transformation

du bois, et de la production énergétique.

- Création et maintien des emplois locaux à travers le développement d’une filière bois

structurée et compétitive.

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à une énergie propre.

Ce projet s'inscrit dans les objectifs environnementaux de l’île et apporte une réponse concrète aux

défis liés à la gestion des ressources naturelles et à la transition énergétique.

Depuis son lancement opérationnel le 19 mars 2024, plusieurs actions concrètes ont été mises en œuvre :

- Les points d’avancement du projet -

- Études techniques : Plusieurs études sont en cours de réalisation pour évaluer le potentiel forestier à la Réunion pour la mise en place d’une filière bois énergie notamment sur la caractérisation des gisements forestiers pour les espèces Acacia Mearnsii et Cryptomeria Japonica et les besoins en termes de gestion durable. En parallèle, un diagnostic socio-technique a été mené afin d’évaluer les intérêts et besoins des acteurs de la filière bois en termes de gouvernance, de renforcement des capacités techniques, administratives et matérielles. Ces études permettent de guider les orientations du projet.

- Concertation avec les acteurs de la filière : Des webinaires et visites thématiques ont déjà été organisés afin de mobiliser et renforcer le dialogue entre les propriétaires privés, les entreprises de travaux forestiers, l’ONF et les institutions publiques, notamment une visite de la forêt publique en juin dernier.

- Objectifs du comité technique -

Le comité technique réunit des experts et des acteurs de la filière bois pour aborder plusieurs thématiques cruciales telles que :

- L’intérêt de la mise en place d’une interprofession du bois à la Réunion et l’avancée des activités d’animation territoriale engagées par le projet

- L’évolution des activités de caractérisation des ressources forestières et la réflexion stratégique sur la gestion des espèces envahissantes telles que l’Acacia Mearnsii. L'objectif principal est de faire le point sur les actions engagées et de planifier les prochaines étapes pour garantir la réussite de ce projet à fort impact environnemental et économique.

- Intervenants et participants -

Le comité technique a rassemblé des professionnels du secteur forestier, des représentants des collectivités locales, des experts de la recherche sur la gestion forestière ainsi que des institutions telles que l’Office National des Forêts (ONF) et la Chambre d’Agriculture. Seront également présentes des entreprises forestières locales et des organisations œuvrant dans la transition énergétique.

- Conclusion -

Le comité technique représente une étape clé dans l’évolution du projet. En effet, cet événement offre une opportunité aux acteurs de la filière bois réunionnaise de contribuer activement à l’élaboration de la stratégie du projet et de ce fait à l’évolution de leur filière. Tous les acteurs du secteur sont invités à participer et à s'engager dans cette démarche collective.