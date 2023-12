Le salon Oëlia, le monde enchanté de l'enfance se tiendra aux grands kiosques de la ville du Tampon les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Plus de 50 experts de l'enfance et petite enfance participeront à l'évènement. Marché de Noël, manèges, activités et animations seront également au rendez-vous (photo : sly/www.imazpress.com)