Salon de la maison : la fréquentation est repassée au-dessus des 100.000 visiteurs

La 34ème édition du Salon de la maison à proposer une offre constituée de plus de 350 exposants pour plus de 1100 stands. Avec un peu plus de 100.000 visiteurs, le Salon de la maison reste le rendez-vous annuel attendu des Réunionnais. Un salon aussi solidaire qui a permis à l'association Autisme Réunion de récolter des fonds grâce à la générosité des réunionnais et qui lui a permis de sensibiliser les visiteurs à la problématique de l'autisme à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'organisation. (Photo : rb/www.imazpress.com)

S'agissant des exposants, près de 95% d'entre eux manifestent leur satisfaction avec une moyenne de chiffre daffaires estimée (pendant et après salon) en hausse de 20%.

- Un salon qui donne du souffle à l'économie locale -

Le Salon de la maison, un salon régional avec une répartition géographique de provenance qui a été, sur la base de nos enquêtes, estimée comme suit :



- nord 39%

- est 25%

- sud 17%

- ouest 18%

Un événement qui reste avant tout un rendez-vous plaisir pour 70% même si 45% des visiteurs viennent pour acheter ou préparer un futur achat. Un modede consommation qui a changé, il y a de moins en moins dachats coup de cœur, moins d'achats impulsifs, les visiteurs font des achats plus raisonnes, ils viennent faire de bonnes affaires, ils réfléchissent et savent ce qu'ils veulent.

Le mode de déplacement pour se rendre au parc des expositions et des congrès reste majoritairement la voiture, les autres modes de transport ont encore du mal à séduire (bus, covoiturage vélo...).

Les navettes gratuites de proximité sont pour leur part maintenant très largement utilisées et appréciées. Une 34è édition qui a été largement appréciée tant par les visiteurs que par les exposants.