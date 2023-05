Salon de la maison : ces objets insolites auxquels il fallait penser (ou pas)

Depuis le samedi 29 avril 2023, la 34ème édition du Salon de la maison a ouvert ses portes au public. 350 exposants, 20.000 m2 de surface, plus de 1.000 stands… Des stands pour tous, du canapé, à la cuisine, en passant par la salle de bain. Mais le Salon de la maison ne serait rien sans ses traditionnels stands d'objets plus insolites les uns que les autres, faits pour révolutionner votre quotidien. Le produit qui a remporté les suffrages de la rédaction après plusieurs tours de scrutin et sans recours au 49.3 est : la baguette zip ! (Photo : sly/www.imazpress.com)

Vous en avez marre de passer du temps à tout nettoyer, repasser, couper vos légumes ou ramasser les poils de votre animal de compagnie ? Ne cherchez pas bien loin, au Salon de la maison, vous trouverez tous ces petits objets pratiques… Pratiques mais un peu chers pour certains. Tour d'horizon.

1 – Les baguettes zip

Premier de notre liste, les baguettes magiques. À la fois discrètes et utiles pour refermer vos sachets. Terminé les petites bêtes dans le sac de riz, où les aliments qui gâtent trop vite. Il en existe dans plusieurs tailles et de plusieurs couleurs.

"Cela va permettre de refermer enfin hermétiquement vos emballages alimentaires", indique Grégory. Un produit fabriqué en "polypropylène alimentaire qui est réutilisable indéfiniment et peut passer à la fois au micro-onde, au congélateur ou encore au lave-vaisselle.

"S'il y a bien quelque chose avec lequel il faut repartir à la fin du Salon c'est bien cela", conclut Grégory.

Des baguettes vendues par lot de 6 (au choix) pour le prix de 15 euros. Des prix que le vendeur a décidé de ne pas augmenter, même si lui les a acheté plus cher en raison de l'inflation.

2 – La colle qui colle tout

Produit allemand, la colle "permet de tout réparer à la maison en quelques secondes et de faire des économies", note Jean-Christophe, son vendeur. Câble, chaussure, caoutchouc, joint, métal… tout se répare.

Toutefois, pour qu'elle se conserve aussi longtemps, il faut la mettre au réfrigérateur afin qu'elle ne sèche pas.

Mais alors, comment faire pour ne pas se coller les doigts avec une colle si puissante. "Ça colle les doigts mais ça s'enlève rapidement. Il y a une petite méthode, ne tirez pas, il suffit de bouger. C'est ce qu'on appelle l'effet pansement", indique

Une colle miracle vendue à 20 euros les 20 grammes au Salon de la maison pour la société JCM distribution située à Saint-Joseph.

En tout, des avis des visiteurs présents, cette colle fonctionne. "Moi j'en ai une chez moi depuis un an et ça marche encore", confie un utilisateur.

3 – Le détachtoute

Ali ou Monsieur "détachtoute" participe au Salon depuis trois ans. "C'est un sel détachant que l'on peut utiliser partout à la maison, dans la machine, ou alors sur les tâches qui persistent sur le canapé", nous dit-il. "Magique et efficace", ajoute Ali.

Un produit éco-responsable, 100% naturel, fabriqué en France et certifié. "Des produits pas nocifs pour la santé, ni pour la nature." "Avec cela, on va se débarrasser de tous les produits chimiques."

Un produit vendu au prix de 20 euros sur ce Salon. "Des prix très attractifs."

4 – Le chiffon microfibres

Terminé les inondations dans la salle de bain, l'eau partout après le bain des enfants. Terminé encore d'utiliser un nombre incalculable de papiers pour éponger… "Vous renversez un liquide. Avec ce produit qui lave et sèche vite, en une seule fois on récupère l'eau", dit-il.

Des chiffons qui passent en machine à laver jusqu'à 90 degrés. Mais attention, pas d'assouplissant.

Son prix : dans le paquet avec trois grandes et trois petites, comptez 23 euros. Un produit à retrouver exclusivement au Salon de la maison.

5 – Le cintre gain de place

Seulement en vente sur le Salon, le cintre gain de place permet de gagner "70% de place dans son dressing", indique son vendeur.

"Sur chaque porte cintre vous avez neuf trous, quatre gros et quatre petits… tous utiles", nous explique le commerçant. "Il y a aussi un avantage, c'est la résistance de plus de 60 kilos. On peut aller jusqu'à trois cintres dans les gros trous."

Un produit fait en France, dans la région de Reims. La pièce : 5 euros.

6 – La râpe

Marie-Thérèse a commencé à vendre sur le Salon depuis sa première édition. Son produit, la râpe. Carottes, chouchous, pomme de terre, concombre, oignons…. Aucun légume ne lui résiste.

Un produit gain de temps, qui permet de profiter en famille, plutôt que de passer son temps à découper les aliments. Un produit qui permet d'éviter de gaspiller les aliments. Un fait important en cette période ou l'alimentaire a pris 1,6%.

Une râpe particulièrement plébiscitée par les Réunionnais, pratique pour préparer les mines, les achards ou rougails. Et ce, malgré son prix quand même un peu élevé.

7 – Tout pour restaurer et nettoyer le bois

Alain vend sur le Salon quatre produits depuis plus de sept ans : un pour rénover le bois, un pour nettoyer, un pour les métaux et un pour nettoyer les cuirs.

"Un produit qui protège les meubles, ne les abime pas et permet de les restaurer", indique Alain. "Les autres permettent de nettoyer le sol, restaurer la brillance du métal et un pour nettoyer le cuir et lui rendre sa souplesse", précise-t-il.

8 – Le "trap-tout"

Les propriétaires de chiens et de chats le savent, chaque jour, ce sont des pelotes de poils qui sont ramassées sur le canapé ou sur les vêtements.

Mais avec le "trap-tout" de Stéphane, terminé. "Le trap-tout est un rouleau réutilisable et lavable." Cela marche également sur le sable ou les miettes laissées sur le canapé.

Un produit pratique, qui permet d'éviter d'acheter à tout bout de champ les papiers non réutilisables qui agrippent les poils d'animaux.

Comptez 20 euros la boîte.

9 - Le nano vapeur

Petit par la taille mais particulièrement efficace, le nano vapeur va vous faire mettre au placard l'énorme centrale vapeur qui encombre votre armoire.

Un petit objet facilement transportable qui permet de repasser rapidement vos vêtements. Mélanie, vendeuse, nous vante son produit. "Un petit fer à repasser nomade et défroisser, tout petit et tout léger." "Vous le branchez, vous mettez de l'eau et il fonctionne instantanément."

"Un produit qui a un très gros succès. Les gens cherchent le pratique", indique Mélanie. Et cela se voit, à peine la démonstration effectuée, une cliente a dit "j'achète", "ça suffit d'avoir la centrale qui prend de la place".

Un mini à repasser qui coûte le prix de 99 euros.

10 - Le robot lave vitre

Marre de passer encore et encore le produit sur vos vitres, marre de perdre du temps avec le chiffon à la main. Voici le robot lave vitre.

"C'est comme un aspirateur, vous appuyez et une fois enclencher le robot tient sur la vitre", nous explique Sébastien Esmery. Un robot qui calcule la superficie de la surface à nettoyer et va ensuite diffuser de l'eau. "Il travaille qu'avec de l'eau, surtout ne pas mettre de produit dedans", prévient le vendeur.

Un objet qui vient seulement de faire son apparition sur le Salon de cette année. Toutefois, les vendeurs de l'entreprise Robot lave vitre 974 située à Saint-Pierre ont déjà de bons retours et de "belles retombées".

Il faudra tout de même sortir le porte-monnaie pour vous l'offrir et débourser 699 euros pour le grand et 399 pour le petit.

11 - Hizero, le balai qui balaie, lave, sèche et s'auto-nettoie

Hizero est un balai qui veut vous faire gagner du temps et vous permet d'utiliser un seul appareil pour plusieurs fonctions différentes.

Plus besoin de la pelle, le seau et la serpillère. "En un seul passage il va balayer, laver et sécher. Récupérer tous les liquides et les solides", explique la vendeuse. "Toute saleté, poussière et micro poussière est prise en un seul passage."

Seul gros bémol, son prix. Comptez pas moins de 1.000 euros pour ce balai bionic.

- Un Salon pour tous -

Jusqu'au 8 mai, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces stands et ces produits plus insolites les uns que les autres.

En plus de ces commerçants, 350 exposants sont présents sur le thème de l'habitat durable.

Infos pratiques

Horaires d'ouverture : du 29 avril au 8 mai 2023 de 10h à 19h

Tarifs : 5 euros pour les adultes, 2 euros pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Le Parc des Expositions et des Congrès Auguste Legros de Saint Denis est desservi par 4 lignes de bus Citalis : les Lignes 5, 15, 27, 27A, 31 et 33 – L’accès au Parc des Expositions sera renforcé par des navettes gratuites en rotation permanente qui permettront aux visiteurs stationnés dans les parkings à proximité et d’accéder sans encombre à l’entrée du salon.

Plus d’informations sur www.salondelamaison.re

