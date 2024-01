Le secteur de l'agriculture face au cyclone Belal

La Réunion vient de traverser des moments difficiles sous l'influence d'un évènement météorologique majeur. Largement préparé et anticipé, notamment par la mise à l'abri, dès l'alerte orange, des personnes vulnérables dans nos centres d'hébergement, le curage et l'entretien des exutoires d'eau pluviale, l'élagage préventif…, nous ne déplorons, bien heureusement, aucune perte humaine et aucun dégât structurel majeur. Malheureusement la situation est beaucoup plus difficile pour nos agriculteurs qui ont subi de lourdes pertes avec la destruction quasi intégrale de leurs récoltes et des dégâts importants sur leurs exploitations. (photo : rb/www.imazpress.com)

Je demande à l'État représenté par M. le Ministre de l'Intérieur et de l'Outre-Mer qui sera en visite sur notre île demain, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour le Département, qui permettra à celles et ceux qui auraient subis des dégâts sur leurs biens d'être dédommagés, notamment par leurs assurances. Je demande également la reconnaissance de l'état de calamité agricole qui ouvrira le droit à l'indemnisation de nos agriculteurs et éleveurs et leur permettra de relancer leurs exploitations.

Je fais appel à la solidarité nationale dans cette épreuve qu'a traversé notre île.

A l'heure où la Terre est confrontée à des évènements météorologiques de plus en plus violents et dévastateurs, je sollicite de l'État un effort accru sur le logement afin de régler la situation des Réunionnaises et des Réunionnais qui souffrent de la précarité de leurs habitations.

J'appelle de mes vœux que la complémentarité et la collaboration fructueuse des différentes institutions (État, collectivités locales, pompiers, force de l'ordre) qui s'est manifestée tout au long de la gestion de cette crise puisse perdurer afin de nous permettre de relever ensemble les défis de notre temps.

Je remercie l'ensemble des personnels mobilisés dans l'organisation des secours et celles et ceux qui sont mobilisés pour assurer, dans les meilleurs délais un retour à la normale.

Un gros bravo aux services communaux, qui pour partie étaient mobilisés pour la gestion de la crise dans le cadre du plan ORSEC, et qui, pour la totalité, sont à l'œuvre dès 13h00 ce jour, au service du public.