Sainte-Suzanne: le Sidelec a organisé un comité syndical

Le Sidelec Réunion a organisé un comité syndical dans son siège à Sainte-Suzanne, sous la présidence de Stéphano Dijoux, 1er vice-président avec la participation des délégués des communes de la Réunion. Ce comité s'est tenu le 28 août 2024 dans le cadre de la transition énergétique. Nous publions le post ci-dessous ( Photo: Sidelec )

Lors de ce comité, plusieurs décisions ont été prises et abordées, telles que :

- Engagement fort pour des événements d’envergure -

Le comité a pris des décisions concernant la participation du syndicat à deux événements majeurs. Tout d’abord, le 106ème Congrès des maires et présidents d’EPCI de France, qui se déroulera du 19 au 21 novembre 2024 à Paris. Sous le thème "Les communes… Heureusement ", le congrès mettra en avant le rôle vital des collectivités locales dans la stabilité sociale, économique et environnementale. Pour le Sidelec Réunion, cet événement représente une occasion précieuse de discuter des enjeux liés aux zones non interconnectées (ZNI), tels que la production d’énergies renouvelables, la gestion de la demande d’énergie et le maintien des tarifs réglementés.

Ensuite, le comité a confirmé la participation à ambition planète, qui aura lieu les 7 et 8 novembre 2024 à Saint-Denis. Cet événement international se concentre sur le renforcement du développement durable et la coopération régionale autour des pratiques respectueuses de l’environnement. Le Sidelec Réunion y présentera ses initiatives et ses projets en cours pour promouvoir la transition énergétique.

- Des avancées significatives dans la gestion des ressources -

Le pôle contrôle de concession et des moyens a fait l’objet d’un rapport détaillé lors de ce comité, mettant en lumière l’attribution de plusieurs marchés publics dans le cadre de la consultation 2024P012 pour l’électrification rurale. Les projets vont de l’amélioration des réseaux existants à l’enfouissement des réseaux électriques, en passant par la modernisation de l’infrastructure pour une meilleure résilience et accessibilité.

- Promotion des énergies renouvelables -

Le rapport du pôle énergies nouvelles et développement a également été présenté, soulignant l’adhésion récente du Sidelec Réunion à France hydrogène. Ce partenariat stratégique vise à intégrer et à développer la filière hydrogène sur l’île. En outre, le projet de création d’une station hydrogène à la Réunion a été mis en avant comme une initiative clé pour diversifier les sources d’énergie de l’île et réduire son empreinte carbone.

- Engagement pour l’électrification rurale -

Enfin, le pôle électrification rurale a exposé ses efforts pour améliorer l’accès à l’électricité dans les zones les moins desservies. Les projets actuels incluent l’extension des réseaux électriques et le renouvellement urbain à travers l’enfouissement des réseaux, visant à améliorer la qualité de vie et la sécurité des résidents.