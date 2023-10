Le studio d'animation réunionnais Gao Shan lauréat du dispositif "Pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives"

Dans le cadre de France 2030, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, et Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 2030, ont annoncé la liste des 25 lauréats de la première phase du dispositif « Pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives ». Le projet « Pôle des industries créatives de l’Image et du Son sur le territoire de La Réunion » porté par le studio d’animation Gao Shan Pictures est lauréat de cette première phase. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Préfecture.

Gao Shan Pictures est lauréat du dispositif « Pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives »

Dans le cadre de France 2030, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, et Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 2030, ont annoncé la liste des 25 lauréats de la première phase du dispositif « Pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives ».

Le projet « Pôle des industries créatives de l’Image et du Son sur le territoire de La Réunion » porté par le studio d’animation Gao Shan Pictures est lauréat de cette première phase.

Ce dispositif ambitieux, doté d’un budget total de 47 millions d’euros, vise à encourager l’émergence d’initiatives collectives pour structurer un écosystème entrepreneurial culturel et créatif local, un pôle territorial spécialisé dans les métiers d’art, design et création de mode, technologies du son et de l’image.

La première phase du dispositif, lancée sous la forme d’un appel à manifestation d’intérêt pour identifier les porteurs de projet, consiste à les accompagner dans la structuration de leur initiative, via le financement d’ingénierie de projets à hauteur de 100 000 euros, afin qu’ils puissent structurer leur initiative et répondre au mieux à l’appel à projets qui interviendra dans quelques mois.

À La Réunion, le volet culture de France 2030 soutient 5 projets pour un montant de 2,5 millions d’euros :

· L’association Culture et Climat, lauréat de l’appel à projets « Alternatives Vertes »

· Le Fond Régional d’Art Contemporain, lauréat de l’appel à projets « Expérience augmentée du spectacle vivant »

· Kréanim, lauréat de l’appel à projets « La Grande Fabrique de l’Image »

· Beyond Stories, lauréat du programme d’immersion internationale pour les industries culturelles et créatives « ICC Immersion »

· GaoShan, lauréat de l’AMI « Pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives »

L’ensemble des appels à projets France 2030 sont disponibles sur le site : https://www.gouvernement.fr/france-2030/appels-a-candidatures

Les appels à projets du volet régionalisé de France 2030 sont disponibles sur : http://france2030.regionreunion.com