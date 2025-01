Le Tampon : 200.000 visiteurs ont participé à la 41ème édition de la foire agricole

Du 3 au 12 janvier 2025, la Plaine des Cafres a accueilli la plus grande foire agricole de l'océan Indien. Après 10 jours de festivités, la 41ème édition de Miel Vert s'est clôturée ce dimanche. Selon la commune du Tampon, 200.000 visiteurs sont venus à la rencontre des 70 éleveurs et des 300 forains et exposants. (Photos : Le Tampon)

Concerts, concours et ateliers culinaires ont rythmé les 10 jours de manifestation, rassemblant de nombreux éleveurs, forains, artistes, et chefs de renoms.

Selon la commune du Tampon, "les importants moyens mis en œuvre par la Ville pour assurer la sécurité de tous" ont contribué au fait qu'aucun "incident majeur n'est à déplorer." 600 agents communaux ont notamment été mobilisés.

Pour cette 41ème édition, Miel Vert 2025 a accueilli 300 forains et exposants ainsi que 70 éleveurs. Les 200.000 visiteurs ont pu découvrir les 800 animaux présents à la Plaine des Cafres.

Patrice Thien Ah Koon, le maire du Tampon "remercie vivement les membres du Conseil Municipal du Tampon, le Conseil Départemental, les Réunionnaises et les Réunionnais et particulièrement les Tamponnaises et Tamponnais, les nombreux éleveurs présents, les organismes d'élevage, les exposants, les forains, le lycée agricole de Saint Joseph, les étudiants de la Maison Familiale Rurale (MFR) de la Plaine des palmistes, les sponsors, les prestataires, les artistes, les forces de l'ordre ainsi que la sécurité civile et privée, la presse et enfin les agents communaux sans qui cette manifestation ne serait pas ce qu'elle est".