Le Tampon : alon met’ in lambians dan lé O au Belvédère de Bois Court

L'Office du Tourisme Intercommunal du Sud (OTI du SUD) organise à la troisième édition de "Lambians Kréol", ce dimanche 15 décembre 2024 sur le site du Belvédère du Bois Court au Tampon. Cet événement met à l'honneur l'identité créole où la tradition, le savoir-faire et l'ambiance s'entremêlent pour offrir une immersion totale dans l'art de vivre créole

Tout commence par un accueil créolisé dès 8 heures pour les participants aux "Randos Bertel". L’accent est mis cette année sur la découverte des paysages emblématiques de Grand Bassin et du patrimoine de Bois Court.

Le départ de la rando bertel découverte de Bois Court et de la Plaine des Cafres se fera à 10h30.

Les plus aventuriers pourront également participer à un jeu de piste spécialement conçu pour l’événement.

- Célébrer la tradition réunionnaise -

L'objectif de cet événement est de célébrer la tradition réunionnaise sur un site de pique-nique et "ne pouvait se faire sans goûter à des plats authentiques préparés par les chefs locaux en mode", indique l'organisation. "Oubli pas zot sézi mormay et i mange dan vann’ su feuille banane!" (Le pique-nique créole de l’OTI du Sud sur réservation au préalable de votre place sur notre page facebook).

Après le pique-nique place à l’ambiance avec des artistes péi. Tikok Vellaye ouvrira les festivités musicales, suivi de SRJO accompagné de Soun’d Family pour une ambiance festive et conviviale.

"Lambians Kréol", c'est "l’occasion festive de se rassembler en famille ou entre amis et célébrer ensemble notre identité réunionnaise dans toute sa diversité et sa richesse".

- Partager un savoir-faire -

"La valorisation de l'identité créole est la célébration de la richesse culturelle et historique de notre île. C’est reconnaître et mettre en lumière les traditions, les langues, la musique, la cuisine, l’art et les coutumes qui ont émergé de cette culture unique. Valoriser notre identité est un acte d’affirmation de soi, de fierté et de reconnaissance de l’héritage ancestral", lance l'organisation de l'événement.

L'objectif par cette journée, "inviter nos touristes et nos locaux à découvrir ou redécouvrir notre territoire à travers notre patrimoine culturel, nos traditions avec des animations autour notre art de vivre créole et partager le savoir-faire de nos artisans"?

- Un village artisanal où Noël sera au coeur de Lambians Kréol -

Tout au long de la journée, des animations ont été prévues sur le site du Belvédère : ateliers créatifs pour ceux qui souhaitent créer leurs propres cadeaux de Noël traditionnels et des ateliers ludiques pour ceux qui souhaitent s’initier aux instruments de maloya.

Un village artisanal sera installé pour mettre en lumière les créateurs péi de La Réunion. L'occasion de trouver un cadeau 100% local pour les fêtes de fin d'année.

Les enfants pourront plonger dans la magie de Noël grâce aux Dalons du Père Noël, qui les guideront pour rédiger leurs lettres de vœux.

Au programme :

● 9h : Ouverture de la manifestation et du village artisanal

● de 10h à 16h : plongez dans la magie de Noël en rédigeant la liste de cadeaux avec les Dalons du Père Noël

● A partir de 12h Pik-nik kréol avec le repas à 18€ par adulte et 10€ par enfant (5 à 10 ans) à réserver au 0262 27 40 00

● A partir de 13h: vien kraz un lambians avec Tikok Vellaye puis SRJO en live avec Soun’d Family

Ateliers à des tarifs préférentiels:

● 10h à 16h : initiation aux instruments maloya avec l’école de musique AMGS

● 10h et 14h : Atelier de création d’une pochette décorée avec des rosaces avec Luli Couture

● 10h et 14h : Atelier de création d’un bracelet en graine avec Josian et Kelly Robert

● 10h et 14h : Atelier d’initiation au paillage de tabouret avec Payaz

(et tirage au sort pour tenter de gagner un tabouret !)

Pour plus d'informations sur le programme détaillé: mon.otisud.com/lambians et n'hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme du Tampon au 0262 27 40 00 ou consulter la page facebook.

